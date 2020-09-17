Москва, , 11:52 — REGNUM Школьников, занимающихся киберспортом, следует поддерживать, но в разумных пределах. Об этом 17 сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению чиновника, киберспорт не должен негативно влиять на успеваемость детей. В то же время государство должно оказывать поддержку для развития данного вида деятельности.

«Понятно, чтобы эти игры и такая активность несла развитие и несла позитив. Абсолютно правильно вы спросили про успеваемость. Что касается чемпионата — мы подержим и внимательно посмотрим такую инициативу. Но важно, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь, тут важно аккуратно подходить», — сказал Кравцов.

Министр отметил, что в России уже подготовлена новая программа по предмету основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), которая включает блоки о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в соцсетях, чтобы у молодого человека формировалось понимание этих процессов.

«Здесь очень важно обсуждение и с психологами и педагогами, чтобы ребята развивались, им было интересно, но и про учебу они не забывали», — сказал Кравцов.

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