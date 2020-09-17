Салехард, 17 сентября 2020, 11:37 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Из них четыре случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов.
Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 17 сентября зарегистрировано 14 282 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 224 человека, 97 пациентов с COVID-19 скончались.