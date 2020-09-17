Тамбов, , 11:33 — REGNUM 33 новых носителя коронавируса выявлены в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 17 сентября.

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Среди новых пациентов — двое детей, девочка пяти лет и мальчик 16 лет, а также 31 взрослы в возрасте от 19 лет до 91 года.

Всего в регионе подтверждено 7217 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2336 без клинических проявлений. Выздоровели 6657 человек, 46 пациентов скончались. В больницах проходят лечение 293 человека, из них диагноз «пневмония» у 231 пациента.