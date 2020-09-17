Москва, , 11:32 — REGNUM Одним из приоритетов в работе министерства просвещения РФ в 2020 году будет восстановления системы воспитания в школах. Об этом 17 сентября заявил глава ведомства Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Один из приоритетов на этот год — реализация закона о возврате воспитания в систему школы. Это очень важная работа — усиление воспитательной составляющей», — сказал Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ пообещал повысить статус педагога.

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