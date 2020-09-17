Липецк, , 11:29 — REGNUM В Липецке 14 классов в пяти школах перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на председателя городского департамента образования Светлану Бедрову.

«Решение о переводе отдельных классов или всего учреждения на обучение с применением дистанционных образовательных технологий по причине регистрации заболевания гриппом или другими ОРВИ у 15% и более учащихся класса или школы администрация школы принимает самостоятельно в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области», — написала Бедрова на своей странице в соцсети.

Если в школе выявят случаи заражения коронавирусом или контактных с заражёнными лиц, администрация должна принять противоэпидемические меры в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

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