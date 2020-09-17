Липецк, 17 сентября 2020, 11:29 — REGNUM В Липецке 14 классов в пяти школах перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на председателя городского департамента образования Светлану Бедрову.
Если в школе выявят случаи заражения коронавирусом или контактных с заражёнными лиц, администрация должна принять противоэпидемические меры в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.
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