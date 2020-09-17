Москва, , 11:33 — REGNUM Соблюдение мер эпидемиологической безопасности каждым жителем России является главным фактором развития дальнейшей ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, включая возможность второй волны пандемии. Об этом 17 сентября заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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»Как вы себя будете вести, так и будет развиваться процесс», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли в стране вторая волна пандемии SARS-CoV-2.

Также глава российского минздрава указал, что соблюдение гражданами страны мер эпидемиологической безопасности, таких как, соблюдение режима ношения защитных масок и безопасной дистанции, правил гигиены, а также своевременное обращение в медучреждение в случае появления симптомов заболевания — это важная составляющая управления эпидпроцессом распространения нового вируса.

«(Всё) зависит от поведения населения, поэтому нельзя смотреть на графики и не думать о своем поведении», — подчеркнул Мурашко и добавил, что Россия всё ещё находится в инфекционном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 144 пациента.