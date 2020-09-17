Ржев, Тверская область, , 11:27 — REGNUM Активисты «Волонтёрской роты» приняла участие в Вахте Памяти «Ржев. Калининский фронт», организованной Российским военно-историческим обществом. Более 30 активистов из разных регионов России прибыли под Ржев 10 сентября и на протяжении недели вели поисковую деятельность в рамках международной военно-исторической экспедиции. За это время были подняты останки 20 бойцов Красной Армии. Об этом рассказал журналистам лидер «Волонтерской Роты» Антон Демидов.

«В течение недели нашими активистами во время раскопок были обнаружены останки 20 бойцов Красной Армии. Кроме того, найдено множество личных вещей и элементов одежды», — рассказал Антон Демидов.

По его словам, «благодаря проекту «Коворкинг патриотического воспитания «Никто не забыт», реализованным при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», у активистов было профессиональное поисковое оборудование, что способствовало достижению данного результата».

«Делегация «Волонтерской Роты» взаимодействовала с разными поисковыми отрядами, в том числе «Брянский фронт». Мы традиционно активно поддерживаем подобные мероприятия. Это, без преувеличения, наш долг и крайне важно в формате военно-патриотического воспитания молодежи», — отметил лидер «Волонтерской Роты».

«Этим летом нами была проведена Вахта Памяти «Территория Действия», в которой принимали участие активисты из разных регионов страны, и теперь мы планируем расширять географию. Следующим шагом станет активное взаимодействие с поисковым объединением «Брянский фронт» и проведение «Вахты памяти» на территории Брянской области», — подытожил руководитель Антон Демидов.

Напомним, сражения советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с перерывами от полутора до трёх месяцев. Включают в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против 4-й и 9-й полевых армий немецкой группы армий «Центр», имевшие целью нанести поражение основным силам «Центра», освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и тем самым ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ. Завершилась отступлением 9-й армии Вермахта 5 марта 1943 года с Ржевско-Вяземского выступа.