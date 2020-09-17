Ржев, Тверская область, 17 сентября 2020, 11:27 — REGNUM Активисты «Волонтёрской роты» приняла участие в Вахте Памяти «Ржев. Калининский фронт», организованной Российским военно-историческим обществом. Более 30 активистов из разных регионов России прибыли под Ржев 10 сентября и на протяжении недели вели поисковую деятельность в рамках международной военно-исторической экспедиции. За это время были подняты останки 20 бойцов Красной Армии. Об этом рассказал журналистам лидер «Волонтерской Роты» Антон Демидов.
По его словам, «благодаря проекту «Коворкинг патриотического воспитания «Никто не забыт», реализованным при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», у активистов было профессиональное поисковое оборудование, что способствовало достижению данного результата».
Напомним, сражения советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с перерывами от полутора до трёх месяцев. Включают в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против 4-й и 9-й полевых армий немецкой группы армий «Центр», имевшие целью нанести поражение основным силам «Центра», освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и тем самым ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ. Завершилась отступлением 9-й армии Вермахта 5 марта 1943 года с Ржевско-Вяземского выступа.