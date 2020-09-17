Махачкала, , 11:29 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 17 сентября, достигло 533. За минувшие сутки в республике умерли четыре человека с подтвердившимся диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Накануне в регионе, как и днем ранее, выявили 85 носителей коронавируса. Всего в Дагестане к настоящему времени зарегистрировано 12 тыс. 356 фактов заражения — по этому показателю республика на сегодняшний день занимает 20-е место среди субъектов РФ.

За вчерашний день в Дагестане выздоровели 64 пациента с COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии болезнь победили 10 тыс. 597 человек, или более 85,5% заразившихся. Под наблюдением медиков в республике остаются 1 тыс. 215 инфицированных.