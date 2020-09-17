Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 сентября, зафиксирован летальный исход у трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти двух пациентов назван COVID-19, еще одного — сопутствующее заболевание. Инфосводка опубликована на сайте permkrai.ru.

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В Прикамье с начала пандемии умерли 388 человек, заражённых коронавирусом. Причиной смерти в 244 случаях стала коронавирусная инфекция, в 144 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в регионе выявлено 8 877 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 6 155 пациентов.