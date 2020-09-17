Москва, , 11:29 — REGNUM Социальное положение российских педагогов следует улучшать. Об этом 17 сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, режим самоизоляции позволил понять значимость работы учителей и необходимость повышать престиж этой профессии.

«Мы все, и родители в том числе, оценили ценность школы, ценность работы учителя, статус учителя, и мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя, статус педагогов, чтобы развивалась система школьного образования», — сказал Кравцов.

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