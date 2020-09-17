Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 сентября.

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От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, скончались четыре женщины в возрасте от 53 до 80 лет и трое мужчин в возрасте от 65 до 70 лет. Пациенты с COVID-19 страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рядом других заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 423 пациента, в том числе 12-летний ребёнок.