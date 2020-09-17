Париж, , 13:25 — REGNUM Более 1000 детей ночевали на улицах Франции на момент начала нового учебного года, сообщает France Info.

Согласно исследованию, проведенному 1−2 сентября Федерацией активистов по содействию солидарности и переданному Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), 1483 человека из 5527, оставшихся без жилья во Франции в начале сентября, не достигли возраста совершеннолетия.

Из 5527 человек, лишившихся крова в ночь с 1 на 2 сентября и обратившихся за помощью во временные убежища для бездомных в материковой части Франции, 2925 получили помощи по причине недостатка временных жилищ и недоступности социального жилья. Из них — 1483 ребенка.

В Париже 44% обратившихся за помощью так и не получили временное жилье.