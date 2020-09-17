Москва, , 11:24 — REGNUM В России, по данным на 17 сентября, количество лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию расширено до 847, сообщили Роспотребнадзоре.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Читайте также: Число лабораторий в РФ для теста на коронавирус выросло до 820

Сделать тест на коронавирус можно в 109 лабораториях Роспотребнадзора, в 580 государственных медицинских учреждениях и в 158 частных лабораториях.

Основное условие — при выявлении коронавируса результаты теста должны быть направлены в Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже сделано более 41,7 млг тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Читайте также: В России тестирование на коронавирус доступно в 761 лаборатории