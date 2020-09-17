Монровия, , 11:23 — REGNUM Медсестры и другие медицинские работники в Либерии начали бессрочную забастовку под лозунгом «оставайтесь дома» после того, как истек срок действия двухнедельного уведомления, которое они дали правительству. Об этом сообщает BBC Africa.

Медицинские работники помимо всего прочего потребовали предоставления необходимых рабочих материалов, защитного оборудования, улучшения зарплат и получения права на создание профсоюза.

Их лидер Джозеф Тамба позвонил в ток-шоу на местную радиостанцию OK FM в среду, 16 сентября, заявив, что он скрывается из-за того, что ему угрожали.

Однако министр информации Либерии Юджин Нагбе опроверг заявление Тамбы. Он сказал, что правительство пошло на «некоторые уступки», чтобы принять меры для решения вопросов, беспокоящих медицинских работников.

Он, однако, предупредил, что те, кто продолжит забастовку? «будут лишены заработной платы и уволены» в соответствии с законом «О государственной службе».

Местные журналисты, звонившие в радиопрограмму из разных уголков страны, говорили, что забастовка продолжается во многих медицинских учреждениях.