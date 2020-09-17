Уфа, , 11:22 — REGNUM Завод «НефАЗ» оштрафован судом на 200 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает ИА «Башинформ».

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По информации журналистов, с 14 апреля по 13 июля текущего года сотрудники Роспотребнадзора Башкирии получили 129 экстренных сообщений о том, что работники ПАО «Нефаз» могут быть инфицированы коронавирусом. В результате эта инфекция была подтверждена у 90 сотрудников завода.

В суде было установлено, что на предприятии были выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологических норм: на проходной, возле турникетов не соблюдалась рекомендованная дистанция и допускалось скопление рабочих. Кроме этого, температуру тела измеряли не у всех работников, а также не контролировалось измерение температуры тела у входящих на завод граждан. В производственных цехах отсутствовали антисептики для обработки рук, были выявлены нарушения правил ношения медицинских масок, а также другие нарушения.

Отмечается, что представители ПАО «Нефаз» не признали вину в совершении административного правонарушения. Они отметили, что в несоблюдении предписанных правил виноваты физические лица, а не предприятие. В результате суд признал ПАО «Нефаз» виновным и оштрафовал на 200 тысяч рублей.