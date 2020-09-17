Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило число выявленных случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 17 сентября, с начала пандемии в регионе официально выявлено 13 913 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 125.

Переболели COVID-19 в Ульяновской области 11 795 человек, в том числе за последние сутки выздоровели 137 человек. В настоящее время доля выздоровевших пациентов достигла 84,78%. Продолжают лечение 1978 пациентов с коронавирусом.

Новые летальные исходы не зарегистрированы. Всего в Ульяновской области с начала пандемии умерли 140 пациентов с COVID-19.

Ранее министерство здравоохранения региона сообщило, что в ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е. М. Чучкалова началась прививочная кампания от гриппа.

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