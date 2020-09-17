Курган, , 11:15 — REGNUM В Кургане с 17 сентября на дистанционное обучение переведена детская художественная школа им. Илюшина. Об этом сообщается на странице данного учреждения дополнительного образования «ВКонтакте».

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Портал «Область 45» со ссылкой на собственный источник сообщает, что у одного из педагогов художественной школы выявлен коронавирус.

Ранее департамент образования и науки региона сообщал, что на карантин в Курганской области ушли несколько классов в 17 школах и трёх детских садах в 10 муниципалитетах. Из них четыре класса в школах и две группы в детских садах отправлены на карантин в связи с коронавирусом, остальные — с ОРВИ.