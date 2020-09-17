Красногорск, , 11:14 — REGNUM В Московской области 17 сентября ожидается гроза с порывами ветра до 15−20 м/с. Об этом 17 сентября говорится в экстренной информации ГУ МЧС России по региону.

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"В период с 12:00 с сохранением до конца суток 17 сентября местами по Московской области ожидается гроза с дождем, местами сильным, временами ливни», — предупредили в МЧС.

В министерстве отметили, что усиление ветра может достигать 15−20 м/с.