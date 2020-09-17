Минск, , 11:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинического испытания произведенной в России вакцины от COVID-19. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что в настоящее время полученные бумаги изучают сотрудники «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении», а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.

Так, специалисты должны оценить «возможность получения достоверных данных об эффективности и безопасности» препарата. Само исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне.

«Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак», проводимого на территории РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что Белоруссия стала первой страной, получившей российскую вакцину от коронавируса, и примет участие в последней стадии её испытаний.

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