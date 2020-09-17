Москва, , 11:09 — REGNUM Когда читаешь высказывания главы Пентагона о стратегическом соперничестве с Россией, то становится неуютно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, к. и. н Дмитрий Асташкин, комментируя заявление главы Пентагона.

«Я ведь тоже — маленькая часть России. И мои сыновья, которые сейчас в детском саду. С кем они соперничают? Сразу хочется цитировать переписку Саманты Смит и Юрия Андропова (Саманта: «Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нём, а не завоёвывали его». Андропов: «Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты»).

В 1987 году по советским городам вместе шагали сотни жителей США и СССР в «Походе за мир». Их выходили встречать тысячи людей, в том числе и мои родители. Они помнят ощущение эйфории, конца Холодной войны.

И вот прошло 30 лет, а те лозунги разоружения по-прежнему актуальны. Неслучайно речь главы Пентагона кончается призывом увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (как минимум).

Опять идет гонка вооружений. США под предлогом обороны будет наращивать военный бюджет. Китай — аналогично. Россия — аналогично.

А ведь чем больше ракет — тем выше вероятность роковой ошибки, случайного запуска. Ученые-ядерщики США каждый год анализируют международную обстановку в попытках предугадать начало ядерной войны. И переводят стрелки на символических «Часах Судного дня».

В 2020 часы показывают 23:58:20, это самое опасное время за всю историю проекта. А что будет в 2021 году? Пора задуматься о мире, здравоохранении и экологии, а не наращивать военные бюджеты», — высказал вое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в будущем будет меньшей проблемой для США, чем Китай, заявил 16 сентября шеф Пентагона Марк Эспер.

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