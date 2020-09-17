Ярославль, , 11:09 — REGNUM Отопительный сезон во втором по величине городе Ярославской области — Рыбинске — начнётся раньше обычного — 18 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Денис Добряков.

Комментируя своё решение, глава Рыбинска заявил о необходимости отступить от норм из-за сложной эпидемиологической обстановки

«Принял решение о начале отопительного сезона в нашем городе. Сейчас важно, чтобы не было всплеска заболеваемости среди детей. Поэтому не стали ждать параметров погоды для пуска котельных», — написал Денис Добряков на своей странице в Facebook.

С 18 сентября в Рыбинске к теплоснабжению начнут подключать объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта, с 21 сентября — жилищный фонд. Все пусконаладочные работы на сетях продлятся до 5 октября. Такой период дается коммунальщикам для подключения всех объектов к теплоносителю и устранению возможных непредвиденных ситуаций.

Отметим, что аналогичное решение было принято и властями соседнего региона. В Костромской области в целях профилактики заболеваемости ОРВИ тепло уже начали подавать в школы и детские сады.

Между тем, по мнению мэра Ярославля Владимира Волкова, в вопросе начала отопительного сезона надо опираться, прежде всего, на нормативы. Поэтому подача тепла на объекты социальной сферы и жилые дома Ярославля начнётся «при условии среднесуточной температуры в течение 5 дней ниже 8 градусов».

«Мы берем эти данные не из приложений, не из Интернета, а из Росгидромета. Как только эти критерии позволят температуре опуститься ниже восьми градусов, сразу автоматически запускается отопительный сезон. Поэтому ждем официальных данных и будем включать. Будем внимательно смотреть за погодными условиями, может быть, что-то постараемся ускорить», — заявил Владимир Волков на заседании муниципалитета Ярославля 16 сентября.

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