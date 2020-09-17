Казань, , 11:28 — REGNUM По состоянию на 17 сентября заражены коронавирусом 6923 жителя Татарии, за сутки инфицированы еще 23 пациента. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5742 человека, за сутки — 40 пациентов. Всего летальных исходов с момента начала наблюдения — 70, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев заражения 21 — из числа контактных, два — завозные. Наибольшее количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 10 человек. Среди жителей Казани COVID-19 выявили у 12 человек за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 16 сентября два летальных исхода от коронавирусной инфекции подтвердили в Татарии.

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