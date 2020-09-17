Якутск, , 11:06 — REGNUM Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева считает излишним законодательную инициативу Федерального агентства по делам национальностей по установлению обязательного соотношения представителей народов и других этнических общностей в коллегиальных органах общин КМНС.

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Как сообщает «Парламентская газета», Федеральное агентство по делам национальностей предлагает установить в коллегиальных органах общин коренных малочисленных народов Севера обязательное соотношение представителей народов и других этнических общностей.

ФАДН предлагает две трети мест в коллегиальных органах закреплять за представителями коренных народов и одну треть — за представителями других этносов. Сейчас по действующему законодательству в коллегиальных органах общих коренных народов могут занимать места представители и других этносов, живущих на данной территории. Это, говорится в пояснительной записке к проекту, приводит в том числе к вытеснению представителей аборигенов из этих руководящих органов и, как следствие, к присвоению льгот, положенных коренным народам.

Федеральный закон от 20 июля 2000 г. N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» устанавливает общие принципы организации и деятельности общин коренных малочисленных народов, создаваемых в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, определяет правовые основы общинной формы самоуправления и государственной гарантии его осуществления.

Пункт 2 статьи 4 действующего закона устанавливает, что «решения по вопросам внутренней организации общины малочисленных народов и взаимоотношений между ее членами могут приниматься на основании традиций и обычаев малочисленных народов, не противоречащих федеральному законодательству и законодательству субъектов РФ и не наносящих ущерба интересам других этносов и граждан».

Елена Голомарева считает, что установление обязательного соотношения между этносами излишне. Как сообщила народный депутат, в Республике Саха (Якутия) никогда не возникало противоречий и конфликтов в коллегиальных органах общин из-за присутствия в них представителей других этносов.

«Мне кажется, эти вопросы вполне регулируются на уровне родовой общины и родовой семьи. Каждый проект изменений и дополнений в федеральные законы, затрагивающие интересы коренных малочисленных народов, должен обсуждаться на уровне Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — сказала Елена Голомарева.

«Мы должны стараться сохранить законы, принятые на уровне страны в 90-х годах в той редакции, которая есть. Это — наследство, правила жизни, вопросы сохранения и развития малочисленных народов, мысли и чаяния наших старейшин, которые были избраны депутатами в Госдуму РФ с 1990-х по 2000-е годы», — считает председатель профильного комитета.

Народный депутат Якутии выразила надежду, что данная законодательная инициатива будет также обсуждаться в рамках юбилейных мероприятий Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, которой исполняется 30 лет.