Чебоксары, , 11:06 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения. Новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 17 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 8248 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 27.

Победили коронавирус 6974 человека, из них за последние сутки выздоровели 48 человек. Таким образом, доля выздоровевших достигла 84,55%. В настоящее время продолжает лечение 1191 пациент с коронавирусом (активно больные).

Новых летальных исходов нет. Всего в Чувашии с начала пандемии умерли 83 пациента с COVID-19.

По данным министерства здравоохранения республики на вечер 16 сентября, наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Чебоксарах (3699), Новочебоксарске (436), Чебоксарском районе (403) и Ядринском районе (341).

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