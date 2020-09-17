Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции не будет получена США к концу октября текущего года, причем к данному сроку может быть готов только один из разрабатываемых в стране препаратов. Такое мнение 17 сентября высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью американскому телеканалу CNBC.

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"Ни одна из вакцин, скорее всего, не получит разрешения в США до конца октября… Единственная вакцина, которая, если все пройдет идеально, может получить разрешение на применение при чрезвычайных обстоятельствах к концу октября, — это Pfizer», — заявил он.

При этом Гейтс высказал надежду на то, что к декабрю нынешнего или январю следующего года, в случае, если будет подтверждена эффективность данных препаратов, разрешение на применение в США может быть дано еще нескольким вакцинам.

Кроме того, основатель Microsoft отметил, что он озабочен способом и равномерностью распространения вакцин от SARS-CoV-2, и призвал к тому, чтобы эти препараты справедливо распределялись, как для населения богатых стран мира, так и в развивающихся. Если этого не будет сделано, как считает Гейтс, число летальных исходов от COVID-19 может быть намного больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители всех стран Африки обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) за получением гранта в рамках плана помощи по борьбе с пандемией коронавируса.