Тверь, , 11:03 — REGNUM 24 новых носителя коронавируса выявлены в Тверской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 17 сентября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны 16 пациентов. Также за сутки в статистику смертности вошло три новых летальных исхода.

Всего в Тверской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 5804 человек, выписаны 4387 человек, скончался 221 пациент с коронавирусом.