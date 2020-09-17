Рязань, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки 31 носитель коронавируса выявлен в Рязанской области, сообщили 17 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 176 пациентов с подтверждённым положительным тестом, в том числе два ребёнка.

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С начала пандемии в регионе подтвердили 7678 случаев заражения коронавирусом. Ещё 34 положительных теста направлены на подтверждение в региональный минздрав.

Завершили лечение в целом 6527 человек, из ни 21 пациент выписан за сутки.