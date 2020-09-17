Тосно, Ленинградская область, 17 сентября 2020, 11:03 — REGNUM Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетил с инспекцией находящийся в Ленинградской области полигон токсичных промышленных отходов «Красный Бор», рекультивация которого входит в состав национального проекта «Экология». Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Глава «Росатом» проинспектировал работы по рекультивации токсичного полигона «Красный Бор»
Глава «Росатом» проинспектировал работы по рекультивации токсичного полигона «Красный Бор»
«Росатом».

Напомним, «Росатом» является одним из ключевых участников национального проекта «Экология». В настоящий момент госкорпорация работает сразу в двух направлениях — занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидацией объектов накопленного вреда. «Росатому» доверено рекультивировать объекты накопленного вреда в Ленинградской, Челябинской и Иркутской области.

В рамках ликвидации полигона «Красный Бор», переданного из ведения Петербурга в ведение Федерации, предполагается создать систему укрытий с устройством противофильтрационной завесы вокруг них, удалить и обезвредить содержимое открытых карт-котлованов с жидкими химическими веществами с получением очищенной сточной воды и сырья для рекультивационного строительного материала. А также создать защитный экран в грунте, который позволит не попадать загрязняющим веществам на соседние с полигоном территории. В завершении всех работ будет проведена рекультивация закрытых и открытых карт полигона.

«Реализация данного проекта уникальна и требует системного подхода с учетом передового отечественного опыта и знаний. Госкорпорация «Росатом» обладаем всеми необходимыми компетенциями и специалистами для решения этой важной государственной задачи», — отметил Алексей Лихачев.

Он добавил, что технические решения по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» разработаны с учетом международного опыта по рекультивации подобных объектов и в соответствии с рекомендациями научных институтов.

Полный комплекс работ планируется завершить к концу 2024 года.

Добавим, полигон «Красный Бор» в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России.

Полигон был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория полигона — 67,4 га, включает 70 карт-накопителей, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

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