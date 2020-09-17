Махачкала, , 11:10 — REGNUM Около 850 автомобильных аварий произошло на дорогах Дагестана с января по конец августа 2020 года. В результате погибли порядка 200 человек, более 1 тыс. получили ранения. Среди погибших девять детей, такие данные привело республиканское управление ГИБДД на странице ведомства в Instaram.

Неутешительной остается статистика и в сентябре. Так, в течение прошлой недели (7−13 сентября) на территории Дагестана зарегистрировано 28 ДТП. В них восемь человек погибли, 62 — пострадали, в том числе пятеро детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил, что за десять месяцев на дорогах республики погибли 267 человек, 119 из них — на участках федеральных трасс. В этой связи руководитель региона попросил главу государства поддержать работу по улучшению безопасности движения по трассе «Кавказ».