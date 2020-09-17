Москва, , 10:56 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 144 пациента. Об этом 17 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 19 061.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 5672 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 085 281.

При этом сообщается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 895 868 человек, 5754 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 41,7 млн.