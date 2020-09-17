Краснодар, , 10:43 — REGNUM 93 новых носителя коронавируса выявлены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 17 сентября. В числе новых пациентов — 12 детей в возрасте от четырёх до 16 лет.

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«В Краснодаре положительный результат получил 41 человек. В Горячем Ключе и Крыловском районе по пять инфицированных. В Кущевском, Кавказском, Апшеронском, Славянском, Каневском районах и Новороссийске по четыре новых случая. В Павловском, Северском и Калининском районах коронавирус подтвердился у трех человек», — сообщили в оперштабе, добавив, что всего за сутки носителей коронавируса выявили в 18 муниципальных образованиях.

Всего в регионе с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 12 751 человека, 10 069 пациентов выписаны с выздоровлением, 231 пациент умер. В тяжёлом состоянии находятся 42 пациента, они подключены к аппаратам ИВЛ или находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.