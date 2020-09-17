Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о новых 126 случаях заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Вирус обнаружили у жителей Арамильского ГО, Артемовского, Байкаловского района, Белоярского ГО, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Екатеринбурга (55 новых носителей), Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого ГО.

Теперь в регионе подтверждено 27 425 случаев выявления коронавируса с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 среди школьников с начала учебного года.

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