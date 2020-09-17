Самара, , 10:40 — REGNUM Более 4,3 тысяч граждан Узбекистана продолжают находится в пункте временного размещения в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, по информации на 17 сентября в палаточном лагере в Кинельском районе остаются 4375 мигрантов. При этом 16 сентября 147 граждан Узбекистана вернулись на родину из аэропорта Курумоч рейсом Самара — Ташкент.

Отмечается, что 17 сентября авиакомпания Uzbekistan Airways начала свободную продажу билетов на чартерные рейсы в Ташкент из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. При этом, в самолет будут допускаться только граждане Узбекистана, имеющие справку о тестировании на коронавирус (тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета).

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