Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждено еще 24 летальных исхода от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией. По суточной смертности Петербург уже долго время остается на печальном первом месте в стране, как и по летальности от «ковида».

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Как сообщили 17 сентября в федеральном оперативном штабе, за прошедшие сутки подтверждено 144 случая смерти от COVID-19, из них 24 пришлись на Петербург, 12 — на Свердловскую область, девять — на Москву, шесть — на Московскую область, меньшее число смертей — в целом ряде других регионов.

С учетом новых данных в Петербурге коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти для 2725 человек. Летальность заболевания составляет в городе 6,79%, что является самым высоким показателем среди всех субъектов РФ.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 211 новых носителей коронавируса, выписали по выздоровлению 107 человек.

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