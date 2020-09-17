Нальчик, , 10:33 — REGNUM Прокуратура Кабардино-Балкарии проверит весь пассажирский транспорт. Такое решение было принято прокурором республики в связи с участившимися в последнее время случаями дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных такси, сообщили 17 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Будут проверены все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров. В проверке будут принимать участие сотрудники ГИБДД и специалисты Ространснадзора по СКФО. Прокуратуру будут интересовать в том числе наличие лицензий, соблюдение лицензионных требований и норм безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии за последние недели произошло четыре ДТП с участием маршрутных «Газелей» с большим числом пострадавших. Так, 15 сентября в ДТП на улице Кирова в Нальчике водитель маршрутки совершил наезд на восьмилетнюю девочку, в результате чего она доставлена в реанимацию с тяжелыми травмами.

Днем раньше в результате ДТП на перекрестке улиц Кешокова — Чернышевского в Нальчике пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. В ДТП, которое произошло 8 сентября в Баксанском районе, пострадали 13 человек. В тот же день на федеральной дороге «Кавказ» в ДТП с участием пассажирской «Газели» погибла женщина, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.