Воронеж, , 10:30 — REGNUM Ежедневную охрану Северного леса, который стал предметом конфликта между местными жителями и застройщиками, поручил организовать губернатор Александр Гусев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам совещания 16 сентября. Северный лес вошел в число приоритетных стратегических проектов Воронежской области.

Для решения вопроса благоустройства Северного леса сформирована проектная группа, в которую включены профильные чиновники, эксперты, общественники, а также активисты — жители микрорайона, прилегающего к Северному лесу. Группа поддержала предложение о создании на территории леса благоустроенного места отдыха. Власти также ведут переговоры с собственниками земельных участков под Северным лесом — им предлагают продать их или обменять на равноценные в других районах города. Губернатор поручил держать на ежедневном и жесточайшем контроле сохранность Северного леса.

«Мы обязаны защитить лесопарковую зону. Каждый день ответственные сотрудники должны исследовать территорию. И не исключено, что там придется установить видеонаблюдение», — сказал глава региона.

На совещании также стало известно, что подрядчик завершает вывоз порубочных остатков из лесопарка. На очищенной территории посадят саженцы с закрытой корневой системой. Этот вопрос обсудят 18 сентября с проектной группой благоустройства Северного леса.

Территория Северного леса в течение многих лет была предметом спора застройщиков и местных жителей. В итоге в 2014 году было принято решение о создании природного парка. При этом в частной собственности на территории леса находится более 50 земельных участков. В августе 2020 года власти заявили о начале благоустройства территории, тогда же на территории леса произошёл конфликт между местными активистами и сотрудниками частного охранного предприятия, ситуацию был вынужден прокомментировать губернатор.

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