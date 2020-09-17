Москва, , 10:29 — REGNUM Доступ к электронным медицинским картам получили более 1 млн жителей Москвы. Об этом 17 сентября сообщил в личном блоге мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что 180 тыс. пользователей установили приложение с медкартой на мобильный телефон. Количество входов на электронную медкарту на портале mos.ru превысило 6,2 млн, на приложениях в телефоне — 1,6 млн раз.

Собянин напомнил, что электронные медкарты начали внедрять в Москве в 2015 году, а доступ для москвичей открыли в январе 2020 года.