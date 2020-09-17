Пенза, , 10:31 — REGNUM В поликлиниках Пензенской области выделят отдельные кабинеты для предоставления справок ученикам и детям дошкольного возраста. Об этом сообщила главный специалист-эксперт облминздрава Вера Гордейкова.

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«Родители могут не волноваться: сейчас поликлиники не принимают больных детей, лечение проводится на дому до полного выздоровления ребенка. Справка о состоянии ребенка будет предоставлена в день обращения», — заявила спикер.

Справку по состоянию здоровья ребенка даже после однодневного отсутствия в саду или школе необходимо предъявлять по требованию регионального управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM напоминает, по информации на 16 сентября в Пензенской области по коронавирусу закрыты на карантин 5 классов: в Пензе, Заречном и Мокшанском районах, а также три группы в детских садах Пензы и Заречного. По ОРВИ закрыты 7 классов в Пензе.

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