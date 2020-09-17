Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая больше, чем днем ранее. Подъем заболеваемости COVID-19 в городе наблюдается с начала сентября.

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Как сообщили 17 сентября в федеральном оперативном штабе, с учетом новых данных в Петербурге выявлено 40 099 случаев заражения за всё время пандемии. Сумели преодолеть болезнь 27 506 человек, в том числе 107 пациентов выписаны за последние сутки.

Скончались от COVID-19 в Петербурге более 2,7 тыс. человек.

Напомним, по данным Смольного, в Петербурге сегодня 12 стационаров принимают коронавирусных пациентов, в том числе 11 взрослых и один детский. Развернута 3291 койка для взрослых и 362 койки для детей. В случае обострения ситуации в течение трех суток в городе могут быть развернуты более семи тысяч коек для COVID-пациентов.

Добавим, за последние сутки в России подтверждено 5762 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Нарастающим итогом зарегистрирован 1 085 281 случай (+0,5% за сутки) в 85 регионах.

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