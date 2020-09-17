Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Ситуация с большими очередями в поликлиниках Свердловской области является недопустимой, заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства.

Глава региона поручил главам городов и главврачам больниц навести порядок в этой сфере, чтобы посещение поликлиник было комфортным и безопасным для жителей.

«Мы опять видим очереди, длительное ожидание приема, скученность людей. Это недопустимо», — сказал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, очереди образовались в медучреждениях региона с начала учебного года. В частности, многие родители вынуждены получать справки на своих детей для детских садов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга поручил решить проблему с очередями в поликлиниках