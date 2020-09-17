Ханты-Мансийск, , 10:13 — REGNUM В Ханты-Мансийском округе отопление дали в школы, детские сады и больницы ещё 1 сентября 2020 года. Но в жилых домах отопительный сезон не начался, сообщают «Новости Югры».

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В квартирах отопление появится, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, при температуре ниже +8 градусов по Цельсию в течение пяти суток подряд.

Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 из регионального бюджета в 2020 году было направлено более 9 млрд рублей — на 300 млн рублей больше, чем в 2019 году. Как уверили издание в департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, к работе допущены все котельные установки, центрально-тепловые пункты, сети теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения региона.

В самом крупном городе Югры — в Сургуте — батареи в квартирах потеплеют ориентировочно с 21 по 25 сентября. Об этом «СургутинформТВ» сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Константин Карпеткин.