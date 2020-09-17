Москва, , 10:14 — REGNUM Свыше 230 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 17.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 230 069 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 41 748 928, из которых 324 тыс. были сделаны за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ведущая телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева переболела COVID-19 и уже выписалась из больницы.