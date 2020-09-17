Симферополь, , 10:13 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 17 сентября.

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»За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции. 33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 — при скрининге здорового населения», — написал Аксёнов.

Всего в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 3494 человек, большинство случаев были выявлены при обращении людей за медицинской помощью или по контакту с уже заразившимися. Выздоровели 2213 человек, 43 пациента скончались.