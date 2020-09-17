Нальчик, , 10:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открылся пограничный кадетский класс. Это первый профильный класс Пограничного управления ФСБ России в Северо-Кавказском федеральном округе. Он организован на базе школы № 4 имени Арсения Головко в городе Прохладном.

Инициатива создания профильного класса принадлежит выпускнику школы, первому заместителю начальника управления по борьбе с терроризмом ФСБ России Сергею Воробьеву, сообщила директор учебного заведения Наталия Пентезиди.

В классе обучаются 20 кадетов. Помимо общеобразовательных предметов, они изучают историю российской армии и кадетского движения, топографию, психологию, военный этикет. Из специальных предметов также рукопашный бой, огневая и тактическая подготовка, которую преподают ветераны боевых действий и лучшие сотрудники ФСБ, пишет «МИР 24».