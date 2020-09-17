Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В Советском районе Ростова-на-Дону развернули мобильный пункт вакцинации против гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 сентября.

Сделать прививку от гриппа можно бесплатно на площади парка «Плевен» у здания районной администрации. Работа мобильного пункта завершится в 17:00 мск, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что прививочная кампания в 2020 году охватит почти 2,5 млн жителей Дона, что составляет 60% населения региона.

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