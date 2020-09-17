Бузулук, Оренбургская область, , 09:54 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области началась реконструкция мемориала советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Источником финансирования являются бюджеты разных уровней. Выделено около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Мемориал расположен на территории старого городского кладбища. В период реконструкции и благоустройства установят четыре гранитные плиты. На них будут выгравированы 402 фамилии захороненных солдат. Список имен проработан бузулукским Советом ветеранов и утвержден на заседании горсовета. Возле мемориальных плит обустроят газоны и новые пешеходные дорожки.

На реконструкцию памятника из федерального бюджета выделено 2,1 млн рублей, из областного и муниципального — 2,8 млн рублей.