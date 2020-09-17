Сеул, , 09:59 — REGNUM В последние годы в Южной Корее зафиксировали рост числа дел по факту пропажи детей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального агентства полиции.

Согласно опубликованным данным, в 2015 году в стране было открыто 19 428 дел по факту пропажи детей, в 2016 году — 19 870 дел, в 2017 году — 19 956 дел, в 2018 году — 21 980 дел, в 2019 году — 21 551 дело.

По сравнению с 2015 годом число дел по факту пропажи детей, открытых в 2019 году, увеличилось на 10,9%, а среднедневной показатель — до 59 дел.

Известно, что в период с января по август 2020 года в Южной Корее было открыто 12 977 дел по факту пропажи детей.