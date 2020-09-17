Ставрополь, , 09:55 — REGNUM Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае до 1 октября 2020 года. Это следует из постановления губернатора региона Владимира Владимирова, которое опубликовано на краевом портале правовой информации.

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Ранее ограничения для этих категорий граждан на Ставрополье действовали до 17 сентября. При этом режим всеобщей самоизоляции в регионе был отменен 11 июня.

По данным на утро 17 сентября, на Ставрополье зарегистрировано более 14,2 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в крае с начала пандемии почти 9,9 тыс. носителей инфекции, 279 пациентов с COVID-19 скончались.

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