Джакарта, , 09:53 — REGNUM Авиакомпания Garuda Indonesia открывает новый маршрут полета в регионе Восточная Нуса-Тенггара, а именно рейс Купанг — Лабуан Баджо, сообщает Antara.

Известно, что новый маршрут начнет работать с 17 сентября 2020 года с использованием самолета CRJ-1000 NextGen вместимостью 96 пассажиров. В настоящее время авиакомпания готовит промо-цену для нового маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что наводнение, произошедшие в Мелави провинции Западный Калимантан, привели к эвакуации 720 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии 720 человек эвакуировали из-за наводнения

Читайте развитие сюжета: Производство соли сократится на острове Ява в Индонезии