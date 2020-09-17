Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Более 70% жилых домов в Нижнем Тагиле (Свердловская область) уже подключили к центральному отоплению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

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Пока отопление включили в 1820 домах. Тепло в жилье горожан подают 38 котельных. Также к отоплению подключили половину детских садов и 64% медучреждений.

Лишь в 8 из 69 школ города на настоящий момент появилось тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее областные власти отчитались, что подали тепло уже почти в половине объектов соцсферы.

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